СМИ: Турция продолжит переговоры о членстве Швеции в НАТО

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Анкара собирается провести переговоры со Стокгольмом о членстве Швеции в НАТО сразу после того, как в Турции закончатся выборы. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с развитием диалога между странами.

— Как вы знаете, Турция вступает в предвыборный период, выборы 14 мая занимают основную повестку. Но переговорный процесс будет продолжен. После выборов, возможно в начале июня, пройдет очередной раунд консультаций, — сказал собеседник агентства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что Швеции удалось выполнить все условия, необходимые для вступления в Североатлантический альянс. Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил: Анкара пристально следит за тем, как в Стокгольме борются с терроризмом, эта борьба является основополагающей для одобрения страной вступления Швеции в НАТО.

Финляндия стала полноценным членом НАТО 4 апреля. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении страны к Североатлантическому альянсу, что фактически означает завершение процесса вступления в альянс.