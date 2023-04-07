Мишустин рассказал о внедрении искусственного интеллекта в экономику РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Внедрение искусственного интеллекта в сферу российской экономики на текущий момент составляет порядка 20 процентов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы.

— Внедрение сейчас искусственного интеллекта в нашей экономике около 20 процентов. Это уже цифра. К 2024 году план есть — не менее 50 процентов, — отметил Мишустин.

Мишустин напомнил, что в России активно реализуется программа «Искусственный интеллект». В ее рамках подготавливается кадровый резерв. В прошлом году набор в вузы на соответствующие специальности составил порядка 3,2 тысячи студентов и педагогов, которые повышают квалификацию.

В сентябре 2022 года в стране открылся Национальный центр развития искусственного интеллекта. Предусмотрена грантовая поддержка для предпринимателей, которые занимаются проектами в данной сфере. На период с 2021 по 2024 годы в России выделят 28 миллиардов рублей на развитие отрасли, передает РИА Новости.

Искусственный интеллект помогает специалистам во многих отраслях. Более миллиона предварительных диагнозов поставили московские врачи при помощи умного помощника «ТОП-3» с начала года. Кроме того, цифровой сервис интегрировали в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) столицы.

Технологии компьютерного зрения способны обнаружить патологии по 19 направлениям лучевых исследований, а к концу года их станет более 50, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, искусственный интеллект уменьшил время на назначение исследований и консультаций примерно в 10 раз.