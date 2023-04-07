«Безнадежный идиот»: Трамп обрушился на Байдена с критикой

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Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена и обвинил его в попытке переложить ответственность за вывод войск США из Афганистана в 2021 году. Трамп назвал Байдена «безнадежным идиотом».

— У этих идиотов в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну, во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Джо Байденом, появилась новая игра в дезинформацию — обвинять Трампа в их крайне некомпетентной сдаче Афганистана, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что именно Байден отдал приказ сначала эвакуировать из Афганистана солдат, а только потом мирных граждан. По словам Трампа, действующий президент США допустил утечку американской военной техники и гибель множества военных.

Слова Трампа опубликованы на фоне обнародования доклада Белого дома по ситуации в Афганистане в 2021 году. В документах говорится, что в Вашингтоне не смогли заранее проработать четкий план вывода армии, и в этом якобы виновата администрация Трампа. Все дальнейшие шаги Белого дома уже при правительстве Байдена называются в докладе следствием ошибки Трампа и его приспешников.

Суд в Нью-Йорке предъявил Дональду Трампу обвинение по более чем 30 пунктам. Впервые в истории США бывший президент страны стал фигурантом уголовного дела. Трамп вину не признал. Как бизнесмен оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют и какое наказание ему грозит, разбирались в материале «Вечерней Москвы».