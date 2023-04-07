Сергей Собянин: Столичные предприятия получили субсидии на 4,2 миллиарда рублей

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Столичные предприятия с 2012 года получили субсидии на 4,2 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С 2012 года помогаем производителям из разных отраслей промышленности — возмещаем часть затрат по лизингу, по уплате процентов по кредитам на приобретение оборудования, — сказал глава города.

В общей сложности городские власти помогли более чем 100 компаниям. Только с начала этого года в Москве заключили договоры с четырьмя предприятиями на сумму свыше 107 миллионов рублей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что поддержкой Москвы воспользовался практически каждый восьмой субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году. Субсидии, гранты, консультации по запуску и развитию своего дела получили более 110 тысяч компаний и ИП.

Кроме того, столичные предприниматели, продукция которых реализуется за рубежом, в период с 3 апреля по 31 мая смогут подать заявку на получение субсидии. Субсидия позволит экспортерам возместить затраты на ведение внешнеэкономической деятельности.