Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин: Столичные предприятия получили субсидии на 4,2 миллиарда рублей

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин: Столичные предприятия получили субсидии на 4,2 миллиарда рублей
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Столичные предприятия с 2012 года получили субсидии на 4,2 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С 2012 года помогаем производителям из разных отраслей промышленности — возмещаем часть затрат по лизингу, по уплате процентов по кредитам на приобретение оборудования, — сказал глава города.

В общей сложности городские власти помогли более чем 100 компаниям. Только с начала этого года в Москве заключили договоры с четырьмя предприятиями на сумму свыше 107 миллионов рублей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что поддержкой Москвы воспользовался практически каждый восьмой субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году. Субсидии, гранты, консультации по запуску и развитию своего дела получили более 110 тысяч компаний и ИП.

Кроме того, столичные предприниматели, продукция которых реализуется за рубежом, в период с 3 апреля по 31 мая смогут подать заявку на получение субсидии. Субсидия позволит экспортерам возместить затраты на ведение внешнеэкономической деятельности.

Предприниматели Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте