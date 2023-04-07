Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Почти 500 тысяч москвичей проверили здоровье в центрах госуслуг «Мои документы» в современном диагностическом комплексе. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Горожане могут сделать экспресс-анализ ключевых показателей организма в 78 офисах. После обследования каждый желающий может получить персональные рекомендации по правильному питанию, индивидуальный набор физических упражнений и советы по их выполнению, — говорится в сообщении.

В центре госуслуг горожане могут определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и многое другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

При этом москвичи с 2019 года более миллиона раз прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва». Обследование в павильонах помогает своевременно выявить риски развития хронических заболеваний у горожан.

Также стало известно, жители каких районов Москвы болеют чаще всего. В списке оказались — жители возле станций «Сухаревская», «Полянка» и «Улица Академика Янгеля», «Улица 1905 года» и «Таганская».