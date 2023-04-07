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Французский Danone может уйти с российского рынка

Полина Пашкина
Общество
Французский Danone может уйти с российского рынка
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Французский производитель молочной продукции Danone планирует отказаться от своих глобальных брендов в России. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщило издание «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Речь идет о продукции Activia, Alpro, Actimel и Danone.

В октябре 2022 года компания сообщила, что намеревается передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. Предполагается, что Danone может передать свои активы менеджменту и сохранить опцион для обратного выкупа. Но, вероятнее всего, глобальные наименования брендов не перейдут новому владельцу.

В ответ на официальный запрос представители Danone заявили, что изучают возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка, передает издание «Известия».

Французская компания может применить локальные имена для своих товаров. Например, те же Activia, Alpro, Actimel и Danone — йогурты, творожные десерты и другая продукция — могут начать выходить под маркой «Простоквашино», которая также принадлежит Danone.

Компания заявляла о том, что покинет рынок РФ. Однако не уходит из России одномоментно, объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Danone продолжает работать в нормальном режиме: она закупает молоко, перерабатывает его, поставляет в розничные сети и так далее.

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