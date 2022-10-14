Danone уходит навсегда? Останутся ли россияне без творожков и детского питания

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о намерении «передать фактический контроль» над своим бизнесом в России. Между тем компания является одним из лидеров российского рынка. Что означает решение Danone для простых потребителей? Любимые йогурты и творожки исчезнут с прилавков? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Вечерней Москвы».
Формально речи об уходе компании из России нет. В пресс-релизе на сайте Danone говорится, что производитель «планирует передать фактический контроль над своим бизнесом в России». При этом не уточняется, кто может получить российские активы компании.
Также в заявлении отмечается, что сделка приведет к «деконсолидации бизнеса Danone в России» и возможному списанию со счетов до одного миллиарда долларов.
— Сейчас можно только предполагать, что Danone имел в виду. С одной стороны, речь может идти о локализации бизнеса в России по отношению к материнской компании, с другой — о разделении местного бизнеса, — отметил в беседе с «ВМ» генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.
По его словам, четкое понимание будущего Danone в России появится в ближайшие месяцы. В настоящее время просматриваются два варианта:
Danone имеет три основных направления производства — молочные продукты, детское питание и питьевая вода. Как отмечает Белов, на российском молочном рынке французский производитель является «номером один».
— Компания закупает около 5 процентов от всего объема производства сырого молока в России, — говорит собеседник «ВМ». — В целом по рынку порядка 85 процентов продаваемой в стране молочной продукции произведено из отечественного молока.
По данным на сайте Danone, компания владеет 18 предприятиями на территории России, на которых работает свыше 10 тысяч человек.
В нашей стране она представлена брендами, Actimel, Alpro, «Bio Баланс», Bebelac, Danone, Nutrilon, Evian, «Активиа», «Актуаль», «Даниссимо», «Малютка», «Растишка», «Смешарики», «Тема», «Простоквашино».
По мнению гендиректора Союзмолока, текущее заявление о намерениях компании уйти из России никак не скажется на простом потребителе, так как в ближайшее время на практике ничего не изменится.
— Danone не уходит из России одномоментно, — поясняет Белов. — В настоящий момент компания сохраняет все производственные операции, весь менеджмент и персонал. Таким образом, компания продолжает работать в нормальном режиме: она закупает молоко, перерабатывает его, поставляет в розничные сети и так далее.
Говорить об этом, как и о возможном переименовании уже существующих брендов Danone, пока очень рано.
— В течение ближайших месяцев решение о схеме выхода с российского рынка будет детально прорабатываться. После этого можно будет делать какие-то выводы.