Danone уходит навсегда? Останутся ли россияне без творожков и детского питания

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Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о намерении «передать фактический контроль» над своим бизнесом в России. Между тем компания является одним из лидеров российского рынка. Что означает решение Danone для простых потребителей? Любимые йогурты и творожки исчезнут с прилавков? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Danone уходит навсегда?

Формально речи об уходе компании из России нет. В пресс-релизе на сайте Danone говорится, что производитель «планирует передать фактический контроль над своим бизнесом в России». При этом не уточняется, кто может получить российские активы компании.

Также в заявлении отмечается, что сделка приведет к «деконсолидации бизнеса Danone в России» и возможному списанию со счетов до одного миллиарда долларов.

— Сейчас можно только предполагать, что Danone имел в виду. С одной стороны, речь может идти о локализации бизнеса в России по отношению к материнской компании, с другой — о разделении местного бизнеса, — отметил в беседе с «ВМ» генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

По его словам, четкое понимание будущего Danone в России появится в ближайшие месяцы. В настоящее время просматриваются два варианта:

передача бизнеса российскому менеджменту (например, так уже сделал производитель упаковки Tetra Park);

продажа с привлечением стратегического инвестора.

Компания важна для российского рынка?

Danone имеет три основных направления производства — молочные продукты, детское питание и питьевая вода. Как отмечает Белов, на российском молочном рынке французский производитель является «номером один».

— Компания закупает около 5 процентов от всего объема производства сырого молока в России, — говорит собеседник «ВМ». — В целом по рынку порядка 85 процентов продаваемой в стране молочной продукции произведено из отечественного молока.

По данным на сайте Danone, компания владеет 18 предприятиями на территории России, на которых работает свыше 10 тысяч человек.

В нашей стране она представлена брендами, Actimel, Alpro, «Bio Баланс», Bebelac, Danone, Nutrilon, Evian, «Активиа», «Актуаль», «Даниссимо», «Малютка», «Растишка», «Смешарики», «Тема», «Простоквашино».

Как решение Danone отразится на потребителях?

По мнению гендиректора Союзмолока, текущее заявление о намерениях компании уйти из России никак не скажется на простом потребителе, так как в ближайшее время на практике ничего не изменится.

— Danone не уходит из России одномоментно, — поясняет Белов. — В настоящий момент компания сохраняет все производственные операции, весь менеджмент и персонал. Таким образом, компания продолжает работать в нормальном режиме: она закупает молоко, перерабатывает его, поставляет в розничные сети и так далее.

А качество продукции ухудшиться?

Говорить об этом, как и о возможном переименовании уже существующих брендов Danone, пока очень рано.

— В течение ближайших месяцев решение о схеме выхода с российского рынка будет детально прорабатываться. После этого можно будет делать какие-то выводы.