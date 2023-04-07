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ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота» за нарушение закона о рекламе

Полина Пашкина
Происшествия
ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота» за нарушение закона о рекламе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации возбудила дело в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что ФАС выявила признаки нарушения «Аэрофлотом» закона о рекламе. Заявление подал гражданин, который понес убытки из-за недостоверной рекламной информации авиакомпании, размещенной в бортовом журнале.

— В сообщении утверждалось, что ПАО «Аэрофлот» предоставляет бесплатную услугу по перевозке лыжного или сноубордического снаряжения при условии приобретения билетов на свои рейсы, — передает Telegram-канал «ФАС Россия | FAS Russia».

Заявитель приложил к обращению чеки: на деле ему пришлось оплатить стоимость провоза снаряжения дважды. Таким образом, сведения в рекламе не соответствовали действительности, а значит, реклама «Аэрофлота» является недостоверной.

В случае установления вины авиакомпании ей грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.

В августе 2022 года ФАС выдала предупреждение АО «Международный аэропорт Шереметьево» из-за «дискриминационных условий доступа к объектам инфраструктуры».

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