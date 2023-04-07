Эксперт Миронюк рассказал, до какой отметки может дойти курс доллара к маю

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Учитывая текущую динамику и волатильность рубля, нельзя исключать достижения курса доллара к 1 мая отметки 83,61 рубля. Таким прогнозом поделился эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк.

Эксперт отметил, что не редкость движение в диапазоне 1 — 1,5 рубля к доллару или евро даже в течение одного дня.

В настоящее время наблюдается ослабление российской валюты на фоне растущих котировок нефти, снижения поддержки в рамках операций по продаже валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила, а также завершения налогового периода. По словам Миронюка, увеличилась зависимость рубля от внутренних факторов.

Миронюк предположил, что рубль во второй половине апреля может восстановить часть утраченных позиций на волне увеличения притока валютной выручки, передает РИАМО.

В начале текущей недели курс доллара впервые с 19 апреля 2022 года превысил отметку в 79 рублей и составил 79,54 рубля, передает Nation news.

Экономист Дмитрий Прокофьев заявил, что рекордный рост доллара и евро до 79 и 87 рублей соответственно может говорить о восстановлении импорта. По его словам, правительство сейчас испытывает потребность в дешевом рубле.