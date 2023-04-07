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Водитель такси ограбил пассажира на 45 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Водитель такси ограбил пассажира на 45 тысяч рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, метро Волоколамская Карта всех событий

На северо-западе столицы водитель такси вместе с подельником ограбил пассажира на 45 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 7 апреля.

По его словам, преступление произошло у станции метро «Волоколамская». Мужчина вызвал такси. Вскоре машина подъехала. В ней сидели водитель и пассажир.

Мужчину это не смутило, и он сел в машину, протянув 500 рублей за поездку водителю. В этот момент знакомый таксиста приставил к спине жертвы похожий на нож предмет и потребовал перевести ему все имеющиеся на карте деньги.

Испугавшись за свою жизнь, мужчина перевел злоумышленнику 45 тысяч рублей. После этого преступники высадили потерпевшего из машины и скрылись, а пассажир обратился в полицию.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Вскоре правоохранители задержали двоих подозреваемых в подмосковном Красногорске. Ими оказались 24-летние местные жители. Фигурантов заключили под стражу.

Другое ограбление произошло на юге Москвы. Пьяный мужчина сперва изнасиловал знакомую женщину и сбежал. Через некоторое время преступник вернулся и ограбил пострадавшую.

Подмосковье грабеж Москва МВД Преступления
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