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Начальника управления судебного департамента Ростовской области арестовали в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Начальника управления судебного департамента Ростовской области арестовали в Москве
Фото: shutterstock

В столице арестовали начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского по делу о взятках. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда города в пятницу, 7 апреля.

По данным пресс-службы, должностное лицо подозревают в посредничестве при получении взятки в особо крупном размере. Суд арестовал Рощевского на два месяца — до 28 мая.

Еще одного высокопоставленного деятеля арестовали в Петрозаводском городском суде. По делу о получении крупной взятки в СИЗО отправился глава Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

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