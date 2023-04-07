Андрей Бочкарев: Путепровод свяжет улицы Академика Королева и Валаамскую улицу в 2025 году

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Москва, Валаамская улица Карта всех событий

На севере столицы построят путепроводы на пересечении железнодорожных путей Октябрьского направления МЖД и МЦД-1, соединяющие улицы Валаамская и Академика Королева. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас завершается проектирование объектов. К строительству мы планируем приступить во втором квартале этого года, — сказал он.

Планируется, что все работы в рамках строительства будут завершены в 2025 году. В свою очередь руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что во время работ специалисты построят и реконструируют 6,1 километра дорог.

Помимо этого, в городе в ближайшие годы в городе появится 23 различных моста для улучшения транспортной ситуации. В частности, до конца года планируется открыть мост через затон Новинки на территории реорганизуемой площадки завода «ЗИЛ», через реку Пехорка для соединения Московского скоростного диаметра с трассой Москва — Нижний Новгород — Казань и через Москву-реку от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.

До конца ноября 2023 года специалисты проведут ремонт 13 мостовых сооружений. Среди ремонтируемых объектов будут Нагатинский метромост, Ленинградская эстакада МКАД, Яузский мост МКАД, Автозаводский мост и Каширский путепровод МКАД.