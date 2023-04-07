Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мотоциклист пострадал в ДТП на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мотоциклист пострадал в ДТП на западе Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

В ДТП на западе Москвы пострадал мотоциклист. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

По предварительным данным, авария произошла на проспекте Генерала Дорохова. Столкнулись автомобиль каршеринга и мотоцикл. Мотоциклист пострадал, его госпитализировали. Водитель легковушки сбежал с места происшествия, сообщил «МК».

Другое ДТП произошло в Подмосковье. В Павловском посаде мужчина на иномарке не пропустил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и сбил ее. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Автомобили Западный административный округ (ЗАО) Мотоциклы Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте