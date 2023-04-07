Мотоциклист пострадал в ДТП на западе Москвы

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Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

В ДТП на западе Москвы пострадал мотоциклист. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

По предварительным данным, авария произошла на проспекте Генерала Дорохова. Столкнулись автомобиль каршеринга и мотоцикл. Мотоциклист пострадал, его госпитализировали. Водитель легковушки сбежал с места происшествия, сообщил «МК».

Другое ДТП произошло в Подмосковье. В Павловском посаде мужчина на иномарке не пропустил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и сбил ее. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.