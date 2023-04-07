Андрей Бочкарев: На проспекте Вернадского завершена реконструкция районного центра «Место встречи Звездный»
На западе столицы подошли к концу работы по реконструкции многофункционального общественного центра «Место встречи Звездный», вошедшего в городскую программу создания сети районных центров на месте старых советских кинотеатров. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— При реконструкции был максимально сохранен узнаваемый исторический облик четырехэтажного кинотеатра общей площадью более шести тысяч квадратных метров, построенного в 1974 году на проспекте Вернадского, — отметил Бочкарев.
Во время планирования внутренних общественных пространств упор был сделан на культурно-просветительские и досуговые функции, продолжил заммэра Москвы. Важным фактором стал и анализ целевой аудитории, основу которой составляют не только местные жители, но и студенты ведущих вузов, а также сотрудники бизнес-центров, расположенных на территории района.
В рамках реконструкции специалисты произвели полную замену ветхих несущих строительных конструкций, а также выполнили перестройку помещений и обновили остекление первого этажа.
По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, по результатам итоговой комплексной проверки комитет оформил заключение о соответствии здания утвержденной проектной документации. Таким образом, инвестор может готовить документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.
Также Бочкарев сообщил, что в настоящее время специалисты реконструируют многофункциональный комплекс «Центр на Спартаковской» в Басманном районе.