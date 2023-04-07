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Андрей Бочкарев: На проспекте Вернадского завершена реконструкция районного центра «Место встречи Звездный»

Евгений Жуков
Город
Андрей Бочкарев: На проспекте Вернадского завершена реконструкция районного центра «Место встречи Звездный»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, проспект Вернадского 14 Карта всех событий

На западе столицы подошли к концу работы по реконструкции многофункционального общественного центра «Место встречи Звездный», вошедшего в городскую программу создания сети районных центров на месте старых советских кинотеатров. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При реконструкции был максимально сохранен узнаваемый исторический облик четырехэтажного кинотеатра общей площадью более шести тысяч квадратных метров, построенного в 1974 году на проспекте Вернадского, — отметил Бочкарев.

Во время планирования внутренних общественных пространств упор был сделан на культурно-просветительские и досуговые функции, продолжил заммэра Москвы. Важным фактором стал и анализ целевой аудитории, основу которой составляют не только местные жители, но и студенты ведущих вузов, а также сотрудники бизнес-центров, расположенных на территории района.

В рамках реконструкции специалисты произвели полную замену ветхих несущих строительных конструкций, а также выполнили перестройку помещений и обновили остекление первого этажа.

По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, по результатам итоговой комплексной проверки комитет оформил заключение о соответствии здания утвержденной проектной документации. Таким образом, инвестор может готовить документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

Также Бочкарев сообщил, что в настоящее время специалисты реконструируют многофункциональный комплекс «Центр на Спартаковской» в Басманном районе.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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