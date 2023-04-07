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В Подмосковье нашли обломки беспилотного летательного аппарата
Московская область, городской округ Чехов, деревня Чудиново Карта всех событий
В Подмосковье обнаружили обломки беспилотника. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.
По предварительным данным, обломки крыльев летательного аппарата нашли у деревни Чудиново под городом Чеховом. Как сообщил Telegram-канал «112», находка напугала местных жителей. Однако позже выяснилось, что останки принадлежат новому БПЛА, который проходил испытания.
Другой случай обнаружения упавшего беспилотника произошел в подмосковных Химках. На территории машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика Грушина обнаружили упавший квадрокоптер с установленной на него камерой.
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