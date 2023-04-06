Упавший квадрокоптер с камерой обнаружили на территории МКБ «Факел» в Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В подмосковных Химках на территории Машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика Грушина обнаружили упавший квадрокоптер с установленной на него камерой. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

Боеприпасов на летательном аппарате не обнаружено. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто и с какой целью запустил квадрокоптер, сообщает ТАСС.

МКБ «Факел» разрабатывает зенитные управляемые ракеты. Бюро знаменито такими единицами, как зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

Другой дрон был обнаружен в Подмосковье недалеко от аэродрома Кубинка. На нем также были установлены камеры. Позже выяснилось, что он принадлежал местному жителю, который хотел снять красивые виды леса, но потерял контроль над квадрокоптером.