Песков отреагировал на слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Высказывания американских властей о скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Скорее это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию, — сказал он.

Также представитель Минобороны учитывают такого рода заявления при планировании продолжения спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

Таким образом Песков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Он заявил, что украинская армия может начать контрнаступление в ближайшие недели. По его словам, украинские партнеры придерживаются двух целей: помощь в организации контрнаступления украинских военных, а также наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.