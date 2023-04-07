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Владимир Ефимов: В столице определен инвестор для редевелопмента территории бывшей промзоны «Вагоноремонт»

Араз Салехов
Город
Владимир Ефимов: В столице определен инвестор для редевелопмента территории бывшей промзоны «Вагоноремонт»
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Компания ООО «КАМОТЕС» собирается провести комплексное развитие участка бывшей промзоны «№ 16 Вагоноремонт» в Восточном Дегунине. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве определен девелопер, которому предложено заключить договор на право комплексного развития участка бывшей промзоны «№ 16 Вагоноремонт», — сказал он.

В проект вложат около девяти миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 500 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участке бывшей промзоны может появиться технопарк и фармацевтическое производство, а также офисы и магазины.

Московские инвесторы возведут более 458 тысяч квадратных метров офисов по программе комплексного развития территорий (КРТ). Девять проектов комплексного развития территорий действуют на территориях бывших промзон «Коровино», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», неэффективно используемой территории в Коптеве, заброшенной стройке в Тропарево-Никулине и на заброшенном участке в Тимирязевском районе.

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