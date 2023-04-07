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Аллерголог Бережанский пояснил, почему аллергикам опасно жить на западе Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Аллерголог Бережанский пояснил, почему аллергикам опасно жить на западе Подмосковья
Фото: Unsplash

Где обитают растения с обильным количеством пыльцы на территории Подмосковья, рассказал депутат Одинцовского городского округа, врач иммунолог-аллерголог Павел Бережанский.

Московская область очень большая по площади, и даже в отдельных районах есть свои климатические, рельефные, почвенные и водные особенности. По данным правительства Подмосковья, более 40 процентов территории области занимают леса. Для аллергиков наибольшую опасность представляет береза. Большое количество берез находится в районе Пахры, Северки, левобережья Оки и Серпуховском районе.

Таким образом, самый опасный район Подмосковья для аллергиков – западный. Там растет осина, ольха и огромное количество березы. Чуть меньше березы растет на севере

В южной части области произрастает большое количество черемухи, ольхи и липы, которые также бурно цветут весной. Самый безопасный район Подмосковья для аллергиков — восточный, передает «Радио 1».

В свою очередь заведующая отделением организации помощи детям в образовательных учреждениях Светлана Глоба добавила, что в период цветения растений аллергикам необходимо придерживаться специальной диеты и употреблять лекарственные препараты, передает интенет-издание «Подмосковье сегодня».

У аллергии на пыльцу имеются опасные проявления. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

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