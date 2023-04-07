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Собянин рассказал о планах развития социальной и транспортной инфраструктуры района Бибирево

Евгений Жуков
Город
Собянин рассказал о планах развития социальной и транспортной инфраструктуры района Бибирево
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 7 апреля, рассказал о благоустройстве столичного района Бибирево, где активно развивается транспортная и социальная инфраструктура.

— Обновляем по новому московскому стандарту районные поликлиники. Две уже готовы и принимают пациентов. Третью, в Шенкурском проезде, закончим через несколько месяцев, — заявил Собянин.

Здесь, по словам мэра, специалисты обновят фасад, произведут замену коммуникаций, лифтов и вентиляции. Кроме того, объект будет оснащен современным медицинским оборудованием. Также мастера обустроят комфортные зоны ожидания и комнаты отдыха для медперсонала.

После завершения строительных работ здесь начнут функционировать кабинеты, которых раньше не было, в том числе будут доступны услуги маммографии, физиотерапии, ЛФК. Первых пациентов обновленная поликлиника должна принять уже летом.

Помимо этого, Собянин рассказал о завершении реконструкции кинотеатра «Будапешт» и создании Центра московского долголетия и фестивальной площадки.

В настоящее время строятся три больших транспортных объекта: развязка на Алтуфьевском шоссе и два путепровода, которые улучшат транспортную доступность Бибирево, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал о планах развития социальной и транспортной инфраструктуры района Бибирево Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Также стало известно, что в районе Измайлово завершено строительство нового здания взрослой поликлиники на 750 посещений в смену. Медицинское учреждение построили в соответствии с новым московским стандартом оснащения поликлиник.

Благоустройство Район Бибирево Москва Сергей Собянин
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