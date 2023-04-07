«Мне было страшно»: Александр Кержаков назвал причину отъезда из России

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков назвал причину, по которой решил покинуть страну и уехать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осенью прошлого года. Спортсмен высказался в интервью на канале Nobel в YouTube.

— Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне было страшно. Я пытался себе что-то объяснить, но я не нахожу ответов, — признался Кержаков.

Он также подчеркнул, что речь не идет о побеге и он не собирается открещиваться от России. Кроме того, Кержаков отметил, что он не владеет недвижимостью за рубежом.

В начале февраля актеры Дмитрий Назаров и Ольга Васильева также заявили о своем отъезде из России в Израиль. В социальных сетях появилась реклама их концерта в этой стране. В программе были заявлены романсы, стихи и басни артиста, а также популярные песни на русском и французском языках.

При этом заместитель председателя Государственной думы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что артисты, которые покинули пределы России после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы «с поникшими глазами». Он также порекомендовал подрастающему поколению брать пример не с таких знаменитостей, а с военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.