Народную артистку РСФСР Белохвостикову выписали из больницы

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Народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову выписали из больницы. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщило издание «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным СМИ, актрису госпитализировали с жалобами на постоянные боли в суставах ног.

Белохвостиковой уже назначали лечение, но оно не приносило результата, а дискомфорт при движении продолжал нарастать, сообщают «Известия».

Наталия Белохвостикова — народная артистка РСФСР, вдова знаменитого режиссера Владимира Наумова. Актриса запомнилась зрителям по ролям в картинах «Стакан воды», «Принцесса цирка», «Законный брак», «Берег».

Информация о госпитализации Белохвостиковой появилась в СМИ 28 марта. По некоторым данным, актрисе предстояло пройти тщательное обследование, после чего врачи планировали назначить курс лечения.

Накануне музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь во время съемок программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Продюсеру стало плохо во время съемочного процесса. Пригожин отказался от госпитализации.