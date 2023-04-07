Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народную артистку РСФСР Белохвостикову выписали из больницы

Полина Пашкина
Общество
Народную артистку РСФСР Белохвостикову выписали из больницы
Фото: РИА Новости

Народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову выписали из больницы. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщило издание «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным СМИ, актрису госпитализировали с жалобами на постоянные боли в суставах ног.

Белохвостиковой уже назначали лечение, но оно не приносило результата, а дискомфорт при движении продолжал нарастать, сообщают «Известия».

Наталия Белохвостикова — народная артистка РСФСР, вдова знаменитого режиссера Владимира Наумова. Актриса запомнилась зрителям по ролям в картинах «Стакан воды», «Принцесса цирка», «Законный брак», «Берег».

Информация о госпитализации Белохвостиковой появилась в СМИ 28 марта. По некоторым данным, актрисе предстояло пройти тщательное обследование, после чего врачи планировали назначить курс лечения.

Накануне музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь во время съемок программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Продюсеру стало плохо во время съемочного процесса. Пригожин отказался от госпитализации.

Знаменитости Россия Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте