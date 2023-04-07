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Приметы и советы

Появились подробности состояния Иосифа Пригожина

Полина Пашкина
Общество
Появились подробности состояния Иосифа Пригожина
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Накануне 54-летнему Иосифу Пригожину стало плохо на съемках ток-шоу «Звезды сошлись». В пятницу, 7 апреля, стали известны подробности его состояния.

Уточняется, что у музыкального продюсера появилась одышка и поднялось артериальное давление.

Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у Пригожина транзиторную ишемическую атаку. Госпитализировать продюсера не стали. В ближайшее время его должен навестить врач, передает Telegram-канал 112.

О недомогании Пригожина в четверг сообщила ведущая ток-шоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева в своих социальных сетях. Она рассказала, что у продюсера резко поднялось давление, а также онемела половина лица.

Поклонники тревожатся о состоянии певицы Марины Абросимовой, которая более известна под псевдонимом МакSим.18 марта артистка сорвала собственный концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем.

При этом в 2022 году Абросимова серьезно переболела коронавирусом. Что могло стать причиной ухудшения самочувствия знаменитости и не является ли это последствием COVID-19, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Здоровье Знаменитости Иосиф Пригожин
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