Появились подробности состояния Иосифа Пригожина

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Накануне 54-летнему Иосифу Пригожину стало плохо на съемках ток-шоу «Звезды сошлись». В пятницу, 7 апреля, стали известны подробности его состояния.

Уточняется, что у музыкального продюсера появилась одышка и поднялось артериальное давление.

Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у Пригожина транзиторную ишемическую атаку. Госпитализировать продюсера не стали. В ближайшее время его должен навестить врач, передает Telegram-канал 112.

О недомогании Пригожина в четверг сообщила ведущая ток-шоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева в своих социальных сетях. Она рассказала, что у продюсера резко поднялось давление, а также онемела половина лица.

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