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Приметы и советы

У Иосифа Пригожина онемела половина лица во время съемок

Евгений Белоусов
Общество
У Иосифа Пригожина онемела половина лица во время съемок
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок. Об этом сообщила его соведущая Лера Кудрявцева в одной из своих социальных сетей.

По словам Кудрявцевой, у продюсера резко поднялось давление, а также онемела половина лица. Пригожину пришлось срочно вызвать скорую помощь.

В Сети ведутся жаркие споры о состоянии певицы Марины Абросимовой, более известной под псевдонимом МакSим, которая 18 марта сорвала собственный концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем.

При этом в 2022 году она серьезно переболела коронавирусом. Что могло стать причиной ухудшения самочувствия знаменитости и не является ли это последствием COVID-19, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По сообщениям поклонников, певица с самого начала выступления выглядела вялой, с трудом передвигалась и попадала в ноты. Исполнив пять композиций, знаменитость удалилась со сцены, а позже извинилась перед слушателями, рассказав о плохом самочувствии: у нее поднялось давление, закружилась голова, пропал голос.

Здоровье Знаменитости Лера Кудрявцева Иосиф Пригожин
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