Эксперт Щегельский рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру в Петербурге

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Президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский рассказал, выгодно ли сейчас покупать недвижимость в Петербурге или стоит подождать с этим решением.

Эксперт отметил, что на вторичном рынке цены действительно снизились, но это произошло после сильного подъема в марте-апреле 2022 года. Сейчас цена сделки находится на уровне декабря 2021-го.

В настоящее время можно торговаться с продавцами и получить неплохую скидку в 3–5 процентов.

По наблюдениям Щегельского, активность на рынке недвижимости в Петербурге увеличивается с января 2023 года. Основной спрос приходится на объекты до семи миллионов рублей. Эксперт предположил, что цены на вторичное жилье продолжат снижение, передает издание «Невские новости».

В Санкт-Петербурге за год стоимость жилья в новостройках выросла на 7,8 процента, при этом вторичное жилье подешевело на 2,12 процента, передает Царьград.

Число предложений на покупку загородных участков в Ленобласти выросло на 11 процентов, однако желающих приобрести такой вид недвижимости стало меньше.