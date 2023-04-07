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Арбенина после отмены концертов процитировала свою песню с призывом не бояться

Евгений Жуков
Общество
Арбенина после отмены концертов процитировала свою песню с призывом не бояться
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российская певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина вышла на связь после отмены концертов в шести городах России. Артистка в пятницу, 7 апреля, опубликовала пост в своих социальных сетях.

Она процитировала строки из своей же песни «Гавань», в которых содержится призыв не бояться, а также утверждение о том, что все будет хорошо. В аккаунте музыкального объединения появилась информация о переносе концертов в городах России. Также участники «Ночных снайперов» добавили, что глубоко ценят поддержку, оказываемую им поклонниками.

Накануне стало известно, что Казань стала шестым российским городом, в котором отменили концерт Дианы Арбениной. Мероприятие должно было пройти в местном театре оперы и балета в понедельник, 10 апреля. В самом культурном учреждении заявили, что такое решение связано «с техническими причинами».

6 апреля в Министерство культуры поступили заявления с просьбами отменить концерт рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста. Группу активистов возмутили слова, сказанные музыкантом во время интервью с Анастасией Ивлеевой.

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