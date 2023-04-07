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Приметы и советы

Сеть LTE начали тестировать в метро Москвы для запуска беспилотных поездов

Евгений Силаев
Город
Сеть LTE начали тестировать в метро Москвы для запуска беспилотных поездов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Московском метро началось тестирование сети LTE, которая позволит запустить беспилотное управление поездами. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— По решению Государственной комиссии по радиочастотам на территории Московского метрополитена выделена отдельная полоса в диапазоне 360–380 мегагерц. У нас появился свой диапазон радиочастот, который позволит нам в будущем, используя диапазон метро, перейти к беспилотному управлению, — сказал представитель мэрии.

Примерные сроки реализации проекта Ликсутов оценил в 5–10 лет. Уже установлены две тестовые станции на Некрасовской линии метро, позднее проект расширят до 12 станций, а в перспективе — на весь метрополитен, передает ТАСС.

На БКЛ метро запустят еще 32 вагона инновационного поезда «Москва-2020», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Перед запуском поезда проходят специальную проверку, состоящую из нескольких этапов.

В рамках первого специалисты проводят испытание всех систем на заводе производителя более чем по 100 параметрам. После этого проводится еще одно тестирование состава в депо, в заключение происходит контрольная обкатка на линии.

Максим Ликсутов Метро Поезда
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