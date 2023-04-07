Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: США возобновили военно-биологическую программу на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: США возобновили военно-биологическую программу на Украине
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты возобновили одну из военно-биологических программ, которую они вели на территории Украины. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

— Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена, — сказал он.

Военный также отметил, что Вашингтон планирует расширить формат подготовки украинских специалистов-биологов и продолжать строительство биолабораторий на территории Украины, передает официальный Telegram-канал Министерства обороны.

В конце февраля Игорь Кириллов сообщил, что США намерены организовать провокацию с использованием отравляющего вещества Би-Зет на Украине и обвинить в этом Россию.

Применение любых психотропных веществ во время военных действий запрещено в любом виде и формате. США непременно захотят использовать это средство против российских и украинских войск, чтобы обвинить потом РФ в применении запрещенных химикатов, заявил «Вечерней Москве» политолог Дмитрий Журавлев.

Украина Россия США Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте