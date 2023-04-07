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Соединенные Штаты возобновили одну из военно-биологических программ, которую они вели на территории Украины. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

— Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена, — сказал он.

Военный также отметил, что Вашингтон планирует расширить формат подготовки украинских специалистов-биологов и продолжать строительство биолабораторий на территории Украины, передает официальный Telegram-канал Министерства обороны.

В конце февраля Игорь Кириллов сообщил, что США намерены организовать провокацию с использованием отравляющего вещества Би-Зет на Украине и обвинить в этом Россию.

Применение любых психотропных веществ во время военных действий запрещено в любом виде и формате. США непременно захотят использовать это средство против российских и украинских войск, чтобы обвинить потом РФ в применении запрещенных химикатов, заявил «Вечерней Москве» политолог Дмитрий Журавлев.