«Смерть им на руку»: как использование химоружия США повлияет на ход военных действий на Украине

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Применение любых психотропных веществ во время военных действий запрещено в любом виде и формате. Вещество «Би-Зет» — отравляющий химикат, который поражает органы дыхания и желудка. США непременно захотят использовать это средство против российских и украинских войск, чтобы обвинить потом РФ в применении запрещенных химикатов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

Влиять на сознание

По его словам, «Би-Зет» США использовали во время военных действий во Вьетнаме:

— Американцы используют это средство, чтобы повлиять на мозговую деятельность военных. Под воздействием этих химикатов люди могут совершать необдуманные поступки. Кроме того, они используют эти вещества, чтобы управлять сознанием человека.

То есть при желании они могут заставить российских солдат, например, сжечь село, чтобы потом обвинить в этом Россию, уточнил собеседник «ВМ».

США выгодна смерть украинцев

Не опасаются в Вашингтоне, что действие химикатов может негативно повлиять и на украинских граждан.

— Американцам как раз на руку смерть украинских военных, — сказал политолог. — Ведь чем больше их умирает, тем больше у мирных украинцев поводов ненавидеть Россию. Кто вечно остается в плюсе от этого конфликта, так это США. Единственная негативная ситуация для них — это то, что приходится печатать больше денег. И объяснять провинциальному американцу, почему ему приходится с некоторых пор платить чуть больше налогов, чтобы помочь Украине.

Эксперт отметил, что единственный способ защититься от химической атаки Штатов для российской армии — это использовать противогазы либо воспрепятствовать поставкам этих опасных веществ на Украину.

Что за вещество?

«Би-Зет» (BZ) является отравляющим психотропным средством — психотомиметиком. Химикам известен как хинуклидил-3-бензилат. Данный яд входит в перечень токсичных химикатов Конвенции о запрещении разработки, производства, применения и накопления химического оружия (список 2).

«Би-Зет» внешне напоминает белый порошок, у которого отсутствуют вкус и запах. Вещество не растворяется в воде, плавится исключительно при высоких температурах — от 190 градусов. В промышленности средство применяется для изготовления аэрозолей.

Для человека «Би-Зет» крайне опасен, поскольку поражает органы дыхания, желудочно-кишечного тракта, разрушительно воздействует на раны. Среди основных симптомов отравления химикатом выделяют: общую слабость, сухость во рту, расширение зрачков, галлюцинации, угнетение психики, потерю ориентировки, резкую смену настроения и нарушение памяти. Продолжительность действия вещества составляет от одного часа до четырех суток.

О том, что США намерены организовать провокацию с использованием токсических веществ на Украине и обвинить в этом Россию, накануне заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

22 февраля влиятельная неправительственная американская организация провела конференцию, посвященную событиям на Украине. В ходе мероприятия бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что российские войска планируют использовать в зоне специальной военной операции химическое оружие.

— Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов, — отметил Кириллов.

По его словам, факты одновременной поставки Киеву токсичных химикатов говорят о попытке проведения провокаций с использованием отравляющего вещества «Би-Зет».