Грибной сезон начался в лесах Подмосковья

Фото: Pixabay

Первые весенние грибы появились в лесах Подмосковья. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе областного комитета лесного хозяйства.

— Еще неделю назад в лесах лежал снег, а на этой неделе уже пошли первые весенние грибы — сморчки и строчки. Традиционно эти грибы лучше всего растут, когда снег уже сошел, а на деревьях еще нет листьев, — говорится в сообщении.

Однако грибникам следует помнить, что эти грибы относятся к группе условно съедобных. Они содержат гельвелловую кислоту, которая разрушает гемоглобин и печень, передает Telegram-канал «Мособл Комлес».

Недавно Государственная дума России приняла закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, вводящих наказание за уничтожение, незаконный сбор и оборот внесенных в Красную книгу грибов и растений.

По новой статье максимальное наказание предусмотрено за незаконный сбор или уничтожение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием СМИ или интернета.

Какие грибы, растущие в столичном регионе, входят в категорию особо редких — в материале «Вечерней Москвы».