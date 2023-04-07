Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Грибной сезон начался в лесах Подмосковья

Евгений Белоусов
Общество
Грибной сезон начался в лесах Подмосковья
Фото: Pixabay

Первые весенние грибы появились в лесах Подмосковья. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе областного комитета лесного хозяйства.

— Еще неделю назад в лесах лежал снег, а на этой неделе уже пошли первые весенние грибы — сморчки и строчки. Традиционно эти грибы лучше всего растут, когда снег уже сошел, а на деревьях еще нет листьев, — говорится в сообщении.

Однако грибникам следует помнить, что эти грибы относятся к группе условно съедобных. Они содержат гельвелловую кислоту, которая разрушает гемоглобин и печень, передает Telegram-канал «Мособл Комлес».

Недавно Государственная дума России приняла закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, вводящих наказание за уничтожение, незаконный сбор и оборот внесенных в Красную книгу грибов и растений.

По новой статье максимальное наказание предусмотрено за незаконный сбор или уничтожение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием СМИ или интернета.

Какие грибы, растущие в столичном регионе, входят в категорию особо редких — в материале «Вечерней Москвы».

Подмосковье Грибы весна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте