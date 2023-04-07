Маршруты ряда автобусов изменятся в Москве в дни массового посещения кладбищ

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, поселение Сосенское, квартал № 6, Хованское Центральное кладбище Карта всех событий

В дни массового посещения кладбищ 9, 16, 23 и 25 апреля будут изменены маршруты ряда автобусных маршрутов Москвы. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, автобусы № 600 не будут заезжать на Западное Хованское кладбище. Автобусы № 706 и 760 от метро «Новокосино» до кладбища вместо Носовихинского шоссе пойдут по улицам Суздальская и Галины Вишневской.

Также автобусы № 706 вместо Реутовской улицы пойдут в обе стороны через улицу Старый Гай. Кроме того, автобусы № 865 вместо Планерной улицы пойдут к метро «Планерная» по улице Свободы и Химкинскому бульвару через метро «Сходненская».

Автобусы с810 к Домодедовскому кладбищу пойдут через Семивраги. После остановки «Колычево» автобусы пойдут через Семивраги, Новлянское и Истомиху. Автобусы с919 будут ходить по улице Маршала Савицкого вместо Молодцовского проезда.

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Электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками на Пасху и Вербное воскресенье. Так, на Белорусском направлении ряд пригородных поездов будет останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное. На Рижском направлении — на остановочных пунктах Троицкая и Миитовская.