Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Spiegel: Австрийский бизнесмен Вольф предложил Путину план спасения автопрома в России

Евгений Жуков
Экономика
Spiegel: Австрийский бизнесмен Вольф предложил Путину план спасения автопрома в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Бывший глава австрийского автомобильного концерна Magna Steyr и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по спасению российского автопрома. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил журнал Spiegel.

В материале говорится, что предприниматель в начале текущего года направил российскому лидеру письмо, в котором представил инвестиционный проект для «спасения российского автопрома» стоимостью 60 миллиардов рублей.

Таким образом, Вольф предлагает вместе с ГАЗ на ежегодной основе производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей «Волга». Для этих целей, уточняет журнал, необходимо задействовать, в частности, завод Volkswagen в Калужской области.

Потребность российских граждан в качественных и надежных автомобилях будет удовлетворена благодаря его инициативе, заверил Вольф в письме. Он также пообещал создать в общей сложности свыше 12 тысяч рабочих мест, говорится в статье.

Завод «Автотор», расположенный в Калининградской области, где раньше собирались машины марок BMW, KIA и Hyundai, приступил к производству автомобилей китайского бренда BAIC. В пресс-службе предприятия рассказали, что первыми в производство запустили кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.

Автомобили Производство Россия Владимир Путин Австрия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте