Spiegel: Австрийский бизнесмен Вольф предложил Путину план спасения автопрома в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Бывший глава австрийского автомобильного концерна Magna Steyr и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по спасению российского автопрома. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил журнал Spiegel.

В материале говорится, что предприниматель в начале текущего года направил российскому лидеру письмо, в котором представил инвестиционный проект для «спасения российского автопрома» стоимостью 60 миллиардов рублей.

Таким образом, Вольф предлагает вместе с ГАЗ на ежегодной основе производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей «Волга». Для этих целей, уточняет журнал, необходимо задействовать, в частности, завод Volkswagen в Калужской области.

Потребность российских граждан в качественных и надежных автомобилях будет удовлетворена благодаря его инициативе, заверил Вольф в письме. Он также пообещал создать в общей сложности свыше 12 тысяч рабочих мест, говорится в статье.

Завод «Автотор», расположенный в Калининградской области, где раньше собирались машины марок BMW, KIA и Hyundai, приступил к производству автомобилей китайского бренда BAIC. В пресс-службе предприятия рассказали, что первыми в производство запустили кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.