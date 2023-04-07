«Победа» с июня возобновит рейсы из Москвы в Аланью

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Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал B Карта всех событий

Лоукостер «Победа» запустит рейсы из Москвы в турецкую Аланью с 1 июня. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Полеты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года и будут выполняться ежедневно, — говорится на сайте компании.

Также «Победа» 21 апреля запустит рейсы между Москвой и Самаркандом. Полеты из московского аэропорта Внуково будут осуществляться каждый четверг и воскресенье.

С 30 мая 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. Полеты на популярный курорт Средиземноморья будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc с 2 мая возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Касабланкой. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и пятницам, до конца летнего сезона. В представительстве Royal Air Maroc отметили, что все технические вопросы уже решены.