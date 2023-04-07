Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Победа» с июня возобновит рейсы из Москвы в Аланью

Евгений Силаев
Город
«Победа» с июня возобновит рейсы из Москвы в Аланью
Фото: Unsplash
Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал B Карта всех событий

Лоукостер «Победа» запустит рейсы из Москвы в турецкую Аланью с 1 июня. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Полеты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года и будут выполняться ежедневно, — говорится на сайте компании.

Также «Победа» 21 апреля запустит рейсы между Москвой и Самаркандом. Полеты из московского аэропорта Внуково будут осуществляться каждый четверг и воскресенье.

С 30 мая 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. Полеты на популярный курорт Средиземноморья будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc с 2 мая возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Касабланкой. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и пятницам, до конца летнего сезона. В представительстве Royal Air Maroc отметили, что все технические вопросы уже решены.

Авиакомпания «Победа» Москва Туризм Турция Авиация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте