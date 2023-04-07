«Признаки отравления»: Саакашвили заявил, что он умирает

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в пятницу, 7 апреля, что его здоровье стремительно ухудшается и он умирает.

— Сейчас я умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами, — рассказал экс-президент.

По словам Саакашвили, на сегодняшний день он страдает более чем от 20 различных заболеваний. Об этом он написал в своей колонке для американского издания Politico.

В середине марта Саакашвили рассказал, что страдает от постоянных болей, а за время своего заключения он потерял почти половину собственного веса.

В феврале в Сети появилось видео с падением Саакашвили в больничной палате. Ролик был опубликован телеканалом CNN. На опубликованных кадрах видно, как заметно исхудавший политик падает на пол, не дойдя до кровати.

В конце января бывший грузинский лидер намекнул, что намерен вернуться в политику на Украине. Он отправил поздравительное письмо новому председателю грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили.