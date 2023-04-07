Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Признаки отравления»: Саакашвили заявил, что он умирает

Евгений Белоусов
В мире
«Признаки отравления»: Саакашвили заявил, что он умирает
Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в пятницу, 7 апреля, что его здоровье стремительно ухудшается и он умирает.

— Сейчас я умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами, — рассказал экс-президент.

По словам Саакашвили, на сегодняшний день он страдает более чем от 20 различных заболеваний. Об этом он написал в своей колонке для американского издания Politico.

В середине марта Саакашвили рассказал, что страдает от постоянных болей, а за время своего заключения он потерял почти половину собственного веса.

В феврале в Сети появилось видео с падением Саакашвили в больничной палате. Ролик был опубликован телеканалом CNN. На опубликованных кадрах видно, как заметно исхудавший политик падает на пол, не дойдя до кровати.

В конце января бывший грузинский лидер намекнул, что намерен вернуться в политику на Украине. Он отправил поздравительное письмо новому председателю грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили.

Здоровье Тюрьмы Михаил Саакашвили Грузия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте