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Суд арестовал сбившего насмерть в Подмосковье 10-летнюю девочку водителя

Евгений Белоусов
Происшествия
Суд арестовал сбившего насмерть в Подмосковье 10-летнюю девочку водителя
Фото: пресс-служба суда

Подмосковный суд арестовал мужчину, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Павловском Посаде. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 7 апреля, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

По словам собеседницы «ВМ», обвиняемый заключен под стражу до 6 июня этого года.

Видео: Пресс-служба Прокуратуры Московской области

Трагедия, о которой идет речь, произошла вечером 6 апреля на Большой Покровской улице в Павловском Посаде. Проезжая пешеходный переход, водитель не остановился и сбил 10-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Позднее стало известно, что действие водительских прав сбившего девочку мужчины закончилось еще в 2016 году. Из-за этого в возбужденном уголовном деле поменяли статью на «Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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