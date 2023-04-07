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NYT: США передавали ВСУ координаты для ликвидации российских генералов

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT: США передавали ВСУ координаты для ликвидации российских генералов
Фото: gur.gov.ua

Военная разведка США передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты российских баз с целью ликвидации генералов. Об этом сообщила газета The New York Times.

По информации издания, США регулярно передавали Украине сведения о складах вооружения, командных пунктах и других сферах деятельности российской армии в ходе специальной военной операции.

Благодаря этому ВСУ, утверждает газета, якобы смогли ликвидировать ряд российских офицеров, а также создать проблемы с поставками боеприпасов к линии фронта, передает NYT.

ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Союзники Украины придерживаются двух целей: помощь в организации контрнаступления, а также наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины, добавил он.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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