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Военная прокуратура попросила суд заблокировать Reddit в России

Евгений Силаев
Общество
Военная прокуратура попросила суд заблокировать Reddit в России
Фото: Unsplash

Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в суд с требованием заблокировать на территории России американский форум Reddit. Об этом стало известно в пятницу, 7 апреля.

— Административное исковое заявление принято к производству. Административный ответчик — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления Роскомнадзора по Владимирской области, — говорится в карточке дела на сайте суда.

По имеющимся данным, прокуратура просит заблокировать форум за распространение запрещенной на территории России информации. Рассмотрение иска назначено на 11 мая.

Роскомнадзор предложил задействовать оборудование, установленное у провайдеров по закону о суверенном рунете, чтобы ограничить доступ пользователей к средствам анонимизации. Речь идет о тех сервисах, которые дают возможность регистрации с виртуального номера телефона.

VPN-ресурсы, которые откажутся предоставлять данные отечественным спецслужбам, должны быть заблокированы на территории России, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он отметил, что контроль за этим вопросом в России нужно усилить.

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