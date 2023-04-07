Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава ФПБК Бородин раскрыл причину отмены концертов Арбениной

Евгений Белоусов
Общество
Глава ФПБК Бородин раскрыл причину отмены концертов Арбениной
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, почему были отменены недавние концерты певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной.

— Диана Арбенина в 2014 и в 2020 годах поддерживала украинцев и выступала против нашей власти. Соответственно, наверное, главы регионов понимают, с чем они могут столкнуться, — сказал он.

Эксперт также считает, что сами россияне не хотят видеть Арбенину и посещать ее концерты. Причина этого также кроется в «непростой ситуации» в стране и проведении специальной военной операции, передает слова Бородина «Царьград».

Накануне стало известно, что Казань стала шестым российским городом, в котором отменили концерт Дианы Арбениной. Мероприятие должно было пройти в местном театре оперы и балета в понедельник, 10 апреля. В самом культурном учреждении заявили, что такое решение связано «с техническими причинами».

Вскоре после этого Арбенина обратилась к поклонникам в социальных сетях. Певица процитировала строки из своей же песни «Гавань», в которых содержится призыв не бояться, а также утверждение о том, что все будет хорошо.

Шоу-бизнес Концерты Диана Арбенина Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте