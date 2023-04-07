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Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле

Евгений Белоусов
Происшествия
Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Похожий случай произошел в середине марта на Краснопресненской набережной — тогда там тоже загорелся автомобиль. Из-за происшествия временно оказалось перекрыто движение по Третьему транспортному кольцу.

Еще одно возгорание произошло в поселке Щапово Троицкого административного округа. Там загорелись три грузовых автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.

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