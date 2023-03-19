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Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной

Евгений Силаев
Происшествия
Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Краснопресненская набережная Карта всех событий

В районе дома 23А на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Из-за происшествия оказалось перекрыто движение по Третьему транспортному кольцу (ТТК). На место прибыли экстренные службы. Информация о причинах пожара и пострадавших выясняется, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно возгорание произошло в поселке Щапово Троицкого административного округа. Там загорелись три грузовых автомобиля. На текущий момент пожар ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

Еще один пожар произошел на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.

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