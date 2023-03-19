Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной
В районе дома 23А на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Из-за происшествия оказалось перекрыто движение по Третьему транспортному кольцу (ТТК). На место прибыли экстренные службы. Информация о причинах пожара и пострадавших выясняется, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Еще одно возгорание произошло в поселке Щапово Троицкого административного округа. Там загорелись три грузовых автомобиля. На текущий момент пожар ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.
Еще один пожар произошел на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.