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Для избавления Украины от коррупции необходимо заменить нынешнего президента Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович.

— Украине нужно всего лишь одно — чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло, — сказал он.

Зеленскому так и не удалось справиться с коррупцией, хотя текущий конфликт мог бы быть хорошим поводом применить «экстраординарные меры» для решения проблемы, передает слова Арестовича РИА Новости.

Владимиру Зеленскому необходимо объявить импичмент, считает бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, борьба с коррупцией на Украине существует только на словах. На самом деле президент страны преследует только свои интересы, уверен политик.

Также экс-советник Кучмы призывал Зеленского уйти в отставку. По его словам, глава государства не справляется со своими обязанностями.