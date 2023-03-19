Экс-советник Кучмы призвал объявить импичмент Зеленскому

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо объявить импичмент. С соответствующим заявлением на своем YouTube-канале выступил бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его мнению, борьба с коррупцией на Украине существует только на словах. На самом деле Зеленский преследует только свои интересы, уверен политик.

— Твои указы незаконны. То, что ты совершил, это антиконституционное деяние. Значит, тебе надо начинать процедуру импичмента. Или ты не соображаешь и думаешь, что все время будешь этим военным положением прикрываться? — заявил Соскин на своем YouTube-канале.

Ранее экс-советник Кучмы призывал Зеленского уйти в отставку. По его словам, глава государства не справляется со своими обязанностями.

Позднее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер посоветовал Зеленскому бежать из Украины. В противном случае, по мнению разведчика, главу государства могут убить собственные военные.

Недавно Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.