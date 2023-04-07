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В Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за госизмену

Евгений Белоусов
Политика
В Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за госизмену
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Государственную думу внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

— Надеюсь, что предложенные нами изменения будут в ближайшее время рассмотрены Государственной Думой и поддержаны депутатами. Обеспечение безопасности России — наш безусловный приоритет, — написал он в своем Telegram-канале.

14 марта сообщалось, что сотрудники управления ФСБ РФ по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. По данным ФСБ, в марте мужчина вступил в переписку с представителями СБУ, в ходе чего согласился оказывать им помощь.

Другого злоумышленника сотрудники ФСБ задержали в Новгородской области. По версии ведомства, подозреваемый действовал в интересах Минобороны Украины и призывал вступивших в ВС РФ молодых людей к государственной измене.

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