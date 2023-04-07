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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил продажи вейпов

Евгений Силаев
Общество
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил продажи вейпов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Государственную думу России внесли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов, под ним поставили подписи около 400 депутатов. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

По его словам, продажа вейпов и расходников для них будет запрещена практически везде. Исключением станут розничные магазины, однако им не разрешат открыто выкладывать данный вид товара. Кроме того, под запрет попадет выпуск и продажа продукции с ароматизаторами.

— Обязательно последуют и другие шаги, в том числе – ужесточение ответственности за нарушение закона, — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.

Закон о запрете вейпов для несовершеннолетних затронет все виды электронных сигарет, даже те, в которых не содержится никотин. Об этом «Вечерней Москве» рассказала зампред комитета по охране здоровья нижней палаты парламента РФ Татьяна Соломатина.

Госдума Законы Вейпы Петр Толстой Запреты
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