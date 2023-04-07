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Райффайзенбанк перестанет оформлять зарплатные карты в России

Евгений Силаев
Экономика
Райффайзенбанк перестанет оформлять зарплатные карты в России
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Райффайзенбанк с 10 апреля прекратит оформление зарплатных карт на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации в пятницу, 7 апреля.

— Ранее подключенный пакет услуг «Зарплатный» будут обслуживаться как обычно до истечения срока действия карт. Клиенты, получающие зарплату на карту банка в рамках зарплатного проекта своего работодателя, даже в случае отключения ПУ «Зарплатный» не теряют привилегий, — цитирует сообщение РБК.

Отмечается, что это решение было принято банком после анализа рыночной конъюнктуры и предпочтений клиентов.

3 марта Райффайзенбанк объявил о приостановке открытия счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Данные ограничения распространяются и на индивидуальных предпринимателей. Такое решение связано с большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание.

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