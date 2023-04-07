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В Госдуме отреагировали на слова Кержакова о причинах отъезда из России

Евгений Силаев
Спорт
В Госдуме отреагировали на слова Кержакова о причинах отъезда из России
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Каждый гражданин России должен быть благодарен стране за все, что она ему дала, и бывший футболист Александр Кержаков не является исключением. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

— Поэтому очень странно слышать от него такие вещи. Сколько в него вложила его страна, его родина. Я не вижу ничего такого, за что его можно было бы считать иноагентом. Может быть, я не все услышал, — сказал Свищев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, Кержаков сделал свой выбор, на который он имеет право. Тем не менее у граждан России есть не только права, но и обязанности, о которых следует помнить, отметил депутат.

Речь идет об интервью, в котором бывший нападающий сборной России заявил, что покинул страну из-за страха по поводу своего будущего. Он также подчеркнул, что речь не идет о побеге и он не собирается открещиваться от России. Кроме того, Кержаков отметил, что он не владеет недвижимостью за рубежом.

При этом заместитель председателя Государственной думы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что артисты, которые покинули пределы России после начала спецоперации на Украине, вернутся после победы «с поникшими глазами». Он также порекомендовал подрастающему поколению брать пример не с таких знаменитостей, а с военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.

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