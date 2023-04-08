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Ставшая послом Украины в Болгарии сексолог Илащук опозорилась в Сети

Юлия Курганова
В мире
Ставшая послом Украины в Болгарии сексолог Илащук опозорилась в Сети
Фото: president.gov.ua

Посольство Украины в Болгарии опубликовало в социальных сетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, которая была одета в халат, после чего удалило данный ролик. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На видео, где дипломат была запечатлена в «домашнем халате», обратил внимание журналист украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко.

Первоначальный ролик удалили, после чего дипмиссия разместила новый, на котором Илащук одета уже в пиджак, передает РИА Новости.

В феврале российский сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок про поворот РФ на «360 градусов», высказался, что шеф немецкой дипломатии «в очередной раз опозорилась».

Ранее глава немецкого МИД на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности выразила надежду, что Россия может повернуться на «360 градусов» и осчастливить весь мир.

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