Мясников назвал сверхполезный продукт для иммунитета

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Морская капуста из водорослей (ламинария) очень полезна для иммунитета человека. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1».

Он рассказал, что этот продукт содержит много полезных витаминов и микроэлементов. По его словам, поэтому употребление ламинарии поддерживает нормальную работу иммунной системы, щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, и в целом хорошо влияет на иммунитет.

— Одно из важнейших преимуществ морской капусты — высокое содержание такого элемента, как йод, — отметил Мясников.

Врач добавил, что раньше данный продукт был не слишком популярен, но теперь все больше людей открывают для себя все плюсы от употребления морской капусты, и ее все чаще можно увидеть в меню ресторанов.

Врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин сообщил, что легкоусвояемые углеводы могут спровоцировать системное хроническое воспаление в организме. По словам медика, в список таких продуктов входят сладости, десерты, подслащенные молочные продукты и продукты из очищенного зерна — белый хлеб, мучные изделия, рис и ячмень.