Басков признался, что готов сняться обнаженным в продолжении фильма «Гардемарины»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На канале «Россия» вышел последний выпуск программы «Моя Мелодия», одними из героев которого были певец Николай Басков и режиссер Светлана Дружинина. Она рассказала, что предлагала артисту сняться в фильме «Гардемарины, вперед!», но звезда тогда отказался.

Также Дружинина сообщила, что продолжение картины планирует снимать в этом году. Ожидается, что главные роли в ленте будут исполнять Дмитрий Харатьян и другие известные актеры.

Басков объяснил, почему ранее отказался сниматься у знаменитого режиссера. Дело в том, что ему предлагали сняться в покоях императрицы в обнаженном виде, но в то время он был не в лучшей физической форме. Сейчас же, по словам певца, он готов предстать перед зрителями в таком виде, передает издание «Вокруг ТВ».

1 апреля Николай Басков рассказал о неловком случае во время выступления в дуэте с оперной дивой Монсеррат Кабалье в нью-йоркском «Линкольн-центре».