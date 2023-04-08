Ефимов: Инвесторы получили землю под строительство трех экозаводов в Люберцах

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Инвесторы получили в аренду почти 90 тысяч квадратных метров земли для строительства трех предприятий по экологической утилизации илового осадка и удалению соединений азота и фосфора из сточных вод. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Правительство Москвы предоставило инвесторам землю для реализации концессионных соглашений. Общая площадь участков составляет почти 90 тысяч квадратных метров, а инвестиции превышают 35 миллиардов рублей. По условиям соглашений концессионеры должны создать предприятия по экологической сушке илового осадка и удалению соединений азота и фосфора из сточных вод после обезвоживания осадка, — рассказал Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в 2021 году было подписано соглашение о создании предприятия на территории Люберецких очистных сооружений.

Оно будет заниматься уборкой из сточных вод азота и фосфора с возможностью получения ценного фосфатного удобрения. Инвестиции в проект составят 8,4 миллиарда рублей.

Кроме того, тогда же были подписаны соглашения о строительстве комплексов на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. Они займутся экологической обработкой илового осадка сточных вод, инвестиции в проект составят 27 миллиардов рублей.

В марте в поселке Шишкин Лес в ТиНАО стартовали работы по реконструкции очистных сооружений. Благодаря реконструкции в поселке обеспечат высокое качество очистки сточных вод, а также комфорт проживания в этом районе.

В рамках подготовительного этапа специалисты расчистили участок, ликвидировали иловые карты и оборудовали строительную площадку.